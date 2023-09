“Hey | loro due…” Grande Fratello | sorpresa in casa tra le concorrenti E il pubblico | “Coppia”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023), la battuta ‘hot’ di Letizia Petris su Heidi Baci. Ancora una volta nelladel reality di Canale 5 arriva il momento che non ti aspetti, o meglio la battuta che non ti aspetti. Entrambe sono protagoniste di diverse dinamiche con gli altri inquilini. Heidi, in particolare, è entrata in rotta di collisione con Massimiliano Varrese che l’ha corteggiata con eccessiva veemenza. Non c’è dubbio che la bionda concorrente del GF riesca a far parlare di sè. Pochi giorni fa era stata Anita Olivieri a fare una battuta sul suo conto. Parlando con gli altri gieffini Anita in sostanza ha affermato che Heidi potrebbe iniziare una relazione con qualsiasi uomo all’interno della. Una frase che non è certo passata inosservata e che ha provocato diverse reazioni negative tra il. Adesso ...