(Di giovedì 28 settembre 2023) In un intervento su Fox News Kevin Sorbo, l'attore che per anni ha interpretato l'eroe greco, si scaglia contro il femminismo distruttore di Hollywood. E rilancia il tema dellatà buona

Non a caso,/Sorbo afferma: E Hollywood in tutto questo - con le sue storie di uomini deboli e indecisi, a tratti effemminati - è stata, ed è ancora oggi, decisiva. Per questo Sorbo propone ...Tuttavia, la velocità richiesta per produrre onde così forti e persistentile conoscenze ... Provenienti dalla costellazione, questi segnali radio arrivano dalla stella conosciuta nel ...

Hercules sfida il politicamente corretto: "Rendiamo i film più virili" ilGiornale.it

Massimo Perotti: “La nautica torni a correre unita per crescere ancora” La Repubblica

Per fortuna c'è Hercules. O meglio: per fortuna c'è Kevin Sorbo, l'attore che, dal 1995 al 1999, ha interpretato l'eroe greco nella serie che tutti noi, giovani e meno giovani, guardavamo in tv, ...Kenneth Branagh torna a dirigersi per la terza volta nei panni di Hercules Poirot in un inconsueto giallo da camera gotico, stavolta solo liberamente ispirato a “ Hallowe’en Party ”, romanzo di Agatha ...