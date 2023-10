Harry Potter | l’attrice Bonnie Wright è diventata mamma | “Innamorati del nostro sole”

(Di giovedì 28 settembre 2023), conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di, è: lo annuncia con un post Instagram, nel quale dà il benvenuto al suo primogenito, Elio Ocean, avuto dal marito Andrew Lococo. “Dite ciao a Elio OceanLococo”, esordice, 32 anni. “Nato a casa giovedì 19 settembre 2023. Stiamo tutti bene e siamo felici. Andrew e io siamodel”. “Sono così grata alteam, che ci ha tenuto le mani durante e ha reso ilviaggio così gioioso e ricco. La nascita è un’esperienza assurda!” dice, prima di iniziare a ringraziare tutto il personale sanitario che ha assistito la coppia. “Le ...

“Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon , amatissimo marito e padre. Michael è morto serenamente in ospedale con la moglie ...

Letteralmente Manacled può essere tradotto come “Ammanettata” ed il titolo della fanfiction di Harry Potter scritta da SenLinYu nel 2019 che oggi ...

Luis Alberto ha rinnova to il contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2027. Il club biancoceleste celebra sui social in stile Harry Potter il ...

... il professor Silente diUltimo Aggiornamento 28/09/23 Fotogallery - Mick Jagger innamorato della Sicilia Leggi Anche Max Pezzali, nel suo 'Circo Max' risplendono gli anni 90 Come mai ...La Lazio gli ha dedicato un video con annesso tributo a: mentre in una stanza semibuia il calciatore si siede per firmare il rinnovo, si sente la voce del mago Albus Silente dire: "La ...

Sei pronto a dimostrare la tua padronanza dei draghi nella saga di Harry Potter Rovato.org

Harry Potter, c'è una cosa della saga che imbarazzava terribilmente Daniel Radcliffe Everyeye Cinema

Daniel Radcliffe ha svelato una particolare passione del compianto collega Michael Gambon, scomparso pochi giorni fa.Dopo le polemiche legate ai tweet transfobici degli ultimi anni i fan si chiedono se J.K. Rowling tornerà nei prossimi progetti del franchise.