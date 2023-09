Harry Potter | l’attrice Bonnie Wright è diventata mamma | “Innamorati del nostro sole”

L’attore britannico Michael Gambon è morto giovedì in ospedale dopo un attacco di polmonite. Aveva 82 anni. Per cosa era diventato popolare ...

L'attore britannico Michael Gambon , meglio conosciuto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di, è morto in ospedale all'età di 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Sir Michael Gambon, versatile attore britannico divenuto noto al grande pubblico globale per aver interpretato il ...IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA - 'Siamo devastati nell'annunciare la perdita di Sir Michael Gambon', hanno scritto la moglie Anne e il figlio Fergus. 'Amato marito e padre, Michael è morto pacificamente ...

