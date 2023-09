Harry Potter | i fan ricordano lo scherzo di Michael Gambon e Alan Rickman a Daniel Radcliffe

(Di giovedì 28 settembre 2023) Per ricordare, scomparso oggi a 82 anni, ecco un video che raccoglie momenti spensierati sul set della saga di. I fan distanno ricordando con affetto l'interpretazione di Silente da parte del compianto, compreso unomolto sfacciato che fece a un giovane. La leggendaria star del palcoscenico e del grande schermo è morta oggi a 82 anni, circondato dall'affetto della moglie e del figlio, nell'Essex in seguito a un attacco di polmonite. Nato a Dublino,è stato uno dei membri originari del National Theatre e nella sua lunga carriera ha vinto tre Oliviers, quattro Bafta e due SAG Awards. ...

Michael Gambon , volto di Albus Silente in Harry Potter , è morto all’età di 82 anni. A darne notizia la famiglia dell’attore. L’attore britannico ...

L’attore britannico Michael Gambon è morto giovedì in ospedale dopo un attacco di polmonite. Aveva 82 anni. Per cosa era diventato popolare ...

Bonnie Wright , conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter , è diventata mamma : lo annuncia con un post Instagram, nel ...

Roma, 28 set. Lutto nel mondo degli appassionati di. E' morto alleta' di 82 anni Michael Gambon, attore britannico reso celebre al grande pubblico soprattutto dal ruolo di Albus Silente a partire dal terzo film della saga di...I fan distanno ricordando con affetto l'interpretazione di Silente da parte del compianto Michael Gambon , compreso uno scherzo molto sfacciato che fece a un giovane Daniel Radcliffe . La ...

Harry Potter, Timothy Spall (Peter Minus) sulla longevità del franchise: "È bizzarro, ormai è quasi una religione" BadTaste.it Cinema

È scomparso a 82 anni l’attore Michael Gambon, noto soprattutto per aver interpretato Albus Silente, il mago e preside della scuola di ‘Hogwarts’, in sei degli otto film di Harry Potter. "Siamo ...La sua morte, a un mese dal compimento degli 83 anni fa, il 28 settembre, fa pensare principalmente al suo ruolo al servizio di J.K. Rowling, non solo nella saga di Harry Potter (Salani editore) ma ...