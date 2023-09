Haley | Ayuso | Meloni I tre volti del nuovo mondo conservatore

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ildi Stati Uniti, Italia e Spagna ha come punto di riferimento il volto femminile di Nikki, Isabele Giorgia. Tre personaggi che si trovano in momenti diversi, con storie dalle sfumature differenti, ma accomunate dallo status di oggi e, soprattutto, da quello di domani. È come se la nuova fase di una certa area politica fosse caratterizzata da un’esigenza di modernizzazione anche in chiave di immagine, ma sempre restando fedeli ai valori che incarnano. Per ora dic’è la contingenza in cui si trovano gli universi conservatori di qua e di là dell’Atlantico, tra voglia di progettare e possibilità di incidere. Il riferimento è agli obiettivi che le tre si pongono: il possibile governo spagnolo, le elezioni europee e la nuova governance Ue, le ...