Guida TV | programmi di stasera | giovedì 28 settembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 28 settembre 2023)aitv della prima serata di oggi,28.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta Documentario RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S. Hawai’i Serie TV RAI3 Splendida Cornice People Show RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Grande FratelloReality Show ITALIA1 Godzilla vs Kong Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME La Clinica della Pelle Docureality CIELO The Foreigner – Lo straniero Film TV8 Cucine da Incubo Italia Docureality NOVE Ares Gate – La fabbrica delle illusioni Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.