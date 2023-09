“Guardate | è lei” Barbara D’Urso torna su Canale 5 | il pubblico non se l’aspettava

(Di giovedì 28 settembre 2023)ricompare su5. Si fa ancora un gran parlare dell’addio, o meglio della ‘cacciata’, dia Mediaset. Per tanti anni la conduttrice ha legato il suo nome ai programmi del Biscione e nonostante il ridimensionamento recente in pochi si aspettavano una rottura così drastica. Lei stessa si è lamentata del trattamento ricevuto. Adesso in molti la rivorrebbero al suo posto, con Myrta Merlino che dopo un buon inizio ha perso spettatori a “Pomeriggio Cinque“. Proprio Myrta Merlino l’ha ringraziata brevemente nella prima puntata di Pomeriggio Cinque. Poi sono arrivate le parole di Antonio Ricci. L’inventore di Striscia La Notizia ha rivealato che avrebbe volutonel suo tiggì satirico. Dove? Dentro il Gabibbo: “Ho avuto modo di sentirla perchè volevo ...

la gallery Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023, l'annuncio della moglie di Mauro ... il profilo ufficiale di Ballando con le Stelle scrive: 'No, Milly non si era dimenticata di! Wanda ...la gallery Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023, l'annuncio della moglie di Mauro ... il profilo ufficiale di Ballando con le Stelle scrive: 'No, Milly non si era dimenticata di! Wanda ...

Damiano David si confessa: “Giorgia è stata fondamentale. Fossi stato single sarei morto” OGGI

"Gli avevo detto di non filmarmi". Revenge porn, lei denuncia il suo ex IL GIORNO

Oltre al video pubblicato e poi rimosso su TikTok dal Napoli, c’è anche dell’altro alla base della rabbia di Victor Osimhen ...Lo ha raccontato lei stessa, qualche giorno fa, ha detto che negli ultimi mesi ha perso almeno sette chili che sta cercando di fare il possibile per recuperare. Ma guardando queste foto, si vede una ...