GTWC Europe | Mercedes e BMW si contendono l’Endurance Cup alla 3h di Barcellona

(Di giovedì 28 settembre 2023) Primo fine settimana di verdetti per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS con l’ultimo imperdibile evento per quanto riguardaCup.sfida BMW, Akkodis ASP #88 si contende con ROWE Racing #98 il titolovigilia di una 3h diche si prospetta molto interessante. Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy #88, grazie all’affermazione al Nuerburgring, hanno modificato sensibilmente la graduatoria assoluta che fino al termine della 24h di Spa-Francorchamps vedeva in vantaggio la BMW M4 GT3 #98 di ROWE Racing. Sono 94 i punti per i francesi contro i 76 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, unico equipaggio che può fronteggiare la riconoscibile vettura #88. Il margine per recuperare c’è per il brand bavarese con 25 punti a disposizione per la ...

Rovera riaccende la Ferrari 296 GT3 a Barcellona nelUltimo round del GT World Challenge Endurance Cup per il pilota ufficiale del Cavallino, che dà ...ufficiale www.gt - world - challenge -Nello stesso weekend torna il Fanatec GT World Challengecon la sprint cup valida per l'ottavo round dell'anno che si correrà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Sul circuito spagnolo, ...

Jesse Krohn will step into Team WRT's Bronze Cup lineup for the Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup finale at Barcelona. Confirmed as part of a 54-car entry for the Spanish ...