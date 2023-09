(Di giovedì 28 settembre 2023) "Di colpe me ne danno tante, io mi prendo le mie responsabilità e ne ho una,più il possibile iltra le. Questo è il mio". Così il presidente della Figc, Gabriele ...

All’ingresso di Milanello, dove si allena la Nazionale in vista della sfida di San Siro contro l’Ucraina, Gabriele Gravina ha risposto alle domande ...

Le parole di Gabriele Gravina , presidente della FIGC: «Le riforme ? finora sono falliti per la mancata volontà e individualismi» Gabriele Gravina ...

Così il presidente della Figc, Gabriele, commentando il tema delledel calcio italiano. "Troppo spesso ho sentito parlare di, troppo spesso viene attribuita al presidente ...Notizie Calcio - Il presidente della FIGC, Gabriele, ha fatto visita questa mattina a Milanello al centro tecnico del Milan dove è ospite la Nazionale di Luciano Spalletti, di seguito le sue parole raccolte da Sportmediaset : CalcioNapoli24.it ...

Gravina, riforme mio ruolo stimolare confronto componenti Agenzia ANSA

GRAVINA: "RIFORME NO PERSONALISMI MA VISIONE DI SISTEMA" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Di colpe me ne danno tante, io mi prendo le mie responsabilità e ne ho una, stimolare più il possibile il confronto tra le componenti. Questo è il mio ruolo". (ANSA) ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Lecce. Assente Moise Kean per il riacutizzarsi del fastidio alla tibia, oltre ...