Grande Fratello stasera | Vasco Rossi | nuove coppie e quel gossip su Signorini

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Giovedì 28 settembre si riaccendono i riflettori sulla Casa più spiata d'Italia: sesto appuntamento con il2023. Alfonso, affiancato in studio dall'opinionista Cesara Buonamici e dall'esperta social Rebecca Staffelli, condurrà una nuova lunga diretta. La scorsa puntata è terminata con il primo verdetto, con Claudio Roma primo concorrente eliminato. In nomination questa settimana ci sono Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Arnold, Giselda, Vittorio. Chi sarà il preferito? Anticipazioni: la storia diDurante il nuovo appuntamento con il GF si parlerà a lungo di quanto raccontato in questi giorni da Angelica Baraldi. La concorrente ha rivelato che la madre ha avuto da giovane una relazione con ...