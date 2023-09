Grande Fratello | “Non ho nessuna strategia” | emergono divergenze tra i due gruppi

(Di giovedì 28 settembre 2023)tra i due: ecco cosa sta accadendo in diretta tra la casa e il tugurio, nel corso della sesta puntata i gieffini che hanno vissuto gli ultimi giorni nel tugurio sono tornati nella Casa. I coinquilini nel tugurio si sono esposti su Beatrice Luzzi commentando gli avvenimenti che hanno segnato gli ultimi giorni. Leggi anche –> Diretta: puntata di giovedì 28 settembre Ecco cosa è emerso in diretta: il confronto tra gieffini e Beatrice Nel corso della diretta i gieffini si ritrovano faccia a faccia con Beatrice. Rosy dichiara: “Non ho idea perchè vuole sempre lo scontro”, Beatrice afferma: “Io vorrei un esempio concreto”, Rosy aggiunge: “Ancora? Basta”. Lorenzo ...

Volete sapere come potrete ri vedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ? Siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella ...

Leggi Anche '', Vittorio e l'interesse per Heidi Leggi Anche '', Letizia piange per il fidanzato e le manca il papà morto Non mancherà l'esito del televoto: chi tra Grecia, Beatrice, ...Sono in tanti a Dronero a ricordare conaffetto la signora Iolanda Brunetti , storica venditrice ambulante, mancata all'età di 80 ... Paola con Patrick e Matteo, delle sorelle, dele dei ...

Grande Fratello non decolla, Signorini "pretende" la ship: l’indiscrezione Libero Magazine

Dopo il due di picche di lunedì scorso, la coppia Heidi Baci - Massimiliano Varrese torna al centro della puntata di giovedì 28 settembre del Grande Fratello 2023. Alfonso ...La tensione non si allenta dentro la casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata nuovavamente oggetto di critiche.