Grande Fratello | Letizia piange per il fidanzato e le manca il papà morto

Leggi Anche '', Vittorio e l'interesse per Heidi Chi è Letizia Letizia ha 24 anni, è nata a Cesena ed è cresciuta per i primi 13 anni della sua vita all'interno della Comunità di San ...

Angelica Baraldi (US Endemol Shine) C’è un inaspettato collegamento tra Vasco Rossi e l’edizione in corso del Grande Fratello . Durante una ...

Massimiliano Varrese sembra essere in serie difficoltà all’interno della Casa del Grande Fratello . Da giorni ormai non si fa altro che parlare del ...

Stasera , giovedì 28 settembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, il concorrente Massimiliano Varrese si è sfogato con l'amico Alex Schwazer rivelandogli tutte le sue perplessità sul rapporto con la giovane Heidi Baci . La rivelazione ...

Una musica malinconica le fa pensare il fidanzato: "Spero che non mi stia guardando", confessa mentre piange. "Sei una cucciola" le dice Heidi per rincuorarla. Poi racconta del rapporto specile che ...Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello, ha raccontato un aneddoto legato a Vasco Rossi e a sua madre. Quest'ultima, pare ...