Grande Fratello | i primi triangoli sconvolgono gli equilibri della Casa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Leggi Anche '', Vittorio e l'interesse per Heidi Leggi Anche '', Letizia piange per il fidanzato e le manca il papà morto Non mancherà l'esito del televoto: chi tra ...

Appuntamento questa sera , giovedì 28 settembre, con la diretta della sesta puntata del Grande Fratello , che seguiremo come sempre minuto per minuto ...

Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) sesta puntata per il Grande Fratello 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ...

Leggi Anche '', Vittorio e l'interesse per Heidi Leggi Anche '', Letizia piange per il fidanzato e le manca il papà morto Non mancherà l'esito del televoto: chi tra Grecia, Beatrice, ...

Vittorio è già alla sua terza Nomination e si chiede spesso perché sia il più votato. Secondo molti la causa è il suo atteggiamento, per Fiordaliso il ragazzo è… Leggi ...In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la sesta puntata del Grande Fratello. Con lui in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca Staffelli.