Grande Fratello | Angelica Baraldi racconta che uno dei più famosi cantanti italiani si era innamorato di sua mamma | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è sicuramente, la quale ha fatto molto parlare di sé per via del suo rapporto complicato con il padre. Negli ultimi giorni, però, la gieffina hato altri aneddoti della sua famiglia e in particolare uno che riguarda sua madre Susanna. Mentre si trovava in giardino, infatti,ha rivelato ad alcuni dei suoi coinquilini che sua madre quando era molto giovane ha avuto una breve storia d’amore con uno dei più celebri, ovvero Vasco Rossi: E niente, Vasco Rossi si innamorò di mia, uscirono per un po’ di tempo. Lei aveva 16 anni e lui 26, dieci anni di differenza è tanto, quindi quando lui andava a prenderla a scuola lei si ...