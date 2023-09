“Grande Fratello” 2023 | spunta il nome del vincitore | ecco i pronostici

Leggi su tvzap

(Di giovedì 28 settembre 2023) News Tv. “. È da poco iniziata la nuova edizione del “”, ma i bookmakers hanno già eletto ildel reality show. C’è unche sembra in netto vantaggio rispetto agli altri. I bookmakers non hanno dubbi, sarà lui ildi questa edizione del “”. (Continua…) Leggi anche: “”, serata movimentata per Beatrice Luzzi: cos’è successo Leggi anche:, cambia tutto di nuovo: cosa c’entra Maria De Filippi Tutto sul “Dall’11 settembre ...