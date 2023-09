Grande Fratello 2023 | diretta sesta puntata – Beatrice Luzzi ancora al centro delle critiche

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Rosy Chin vs- GFper ile qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.29: Breve anteprima. 21.32: Signorini dà il via alla. Saluta Cesara, Rebecca e Claudio, primo eliminato del reality. Insi parlerà di Massimiliano Varrese, “che non accetta il due di picche che Heidi gli ha rifilato“. Tuttavia, per Alfonso è anche la Baci ad essere ...