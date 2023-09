Gp di Motegi in Giappone nel week end | Bagnaia | “Posso lottare per la vittoria”

(Di giovedì 28 settembre 2023)– Tutto pronto per il prossimoend inal Gp di. Peccotorna in pista. Cerca di allontanare la tensione, il campione mondiale di MotoGp, dopo la caduta avvenuta con la Ducati al Gp d’India. Il pilota italiano ha dichiarato in conferenza stampa, come riporta l’Ansa: “Mancano ancora 14 gare, non sento di avere più pressione addosso. L’anno scorso è stato più intenso, il titolo ci mancava da 15 anni. Ma ora so che se tutto è a posto possiamoper la. Dobbiamo concentrarci, non sono preoccupato e non sento la pressione”. Jorge Martin sfida apertamente: “Devo godermi il momento. Penso sia il migliore della mia carriera. Dobbiamo stare davanti fin dalle prove, questa è la strada da perseguire. Ho ...

Dopo oltre tre mesi di stop, Alex Rins sta per tornare finalmente in pista . Il catalano del Team LCR Honda è stato infatti dichiarato fit dai medici ...

Buonanotte amici di OA Sport e ...

Scopriamo nei dati forniti dalla Brembo come i piloti della classe regina affrontano il tracciato del GP del ...Si resta in Asia, ma stavolta si corre insul circuito di, dove il torinese non ha mai vinto nella classe regina e dove lo scorso anno fu vittima di una caduta all'ultimo giro. ...

Cal Crutchlow a Motegi non ha solo parlato del futuro di Marc Marquez e ... tempo sembra essere fiducioso per la moto del prossimo anno. Anche la sua wild card in Giappone deve essere intesa in questo ...Per affrontare al meglio i circuiti più severi per l’impianto frenante delle MotoGP, dall’anno scorso Brembo ha introdotto i dischi ventilati in carbonio da 355 mm di diametro in affiancamento agli ...