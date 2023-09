Golf | un terzo degli italiani interessato alla Ryder Cup

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Un, il 35%, sarebbe attratto dall'idea di assistereCup. È quanto emerge da “Glie il”, l'ultima indagine realizzata da Noto Sondaggi per Antognolla, club umbro con un campo da 18 buche due volte vincitore dei WorldAwards come “Miglior campo daItaliano”. “Più di un italiano su tre vorrebbe assistereCup: è un dato significativo, che testimonia come questa importante manifestazione stia diventando sempre più centrale anche nel nostro Paese.” Ha commentato Andrey Yakunin, Presidente del CdA di Antognolla. “La scelta di Roma quale sede per l'edizione 2023 traghetta l'Italia tra le ...