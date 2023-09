Golf | Ryder Cup Roma 2023 | il regolamento e il format | come funziona il punteggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile ildellaCup, grande appuntamento con il gotha delmondiale che per la prima volta nella storia approda in Italia. Il teatro della biennale sfida tra Europa e Stati Uniti sarà infatti il percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di. Si gioca dal 29 settembre al 1 ottobre, con il torneo che si conferma unico nel suo genere anche per quanto riguarda ile la tipologia di gioco. I 24 giocatori in campo infatti si sfideranno in un totale di 28 incontri, che si disputano con la formula del match play: si tiene conto quindi del numero di buche vinte rispetto all’avversario e non del numero dei colpi. I giocatori non sono tenuti a finire ogni buca, a differenza ...