Golf | Roberto Gualtieri | “Tutti gli occhi del mondo puntati su Roma per la Ryder Cup Mai più l’errore di dire no alle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tanta la partecipazione della stampa nel momento in cui arriva. Il sindaco di, infatti, si è presentato al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio per assistere alla cerimonia di apertura della più grande manifestazione dial. Così si è espresso il primo cittadino capitolino di fronte agli inviati: “E’ un evento straordinario, siamo contenti e anche molto emozionati.glideloggi sonosu, non solo gli appassionati di. Tutto ilsta parlando di questa, che si annuncia spettacolare e che batterà ogni record. Noi abbiamo lavorato tantissimo perché la città ...