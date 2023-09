Golf | Giovanni Binaghi | “Settimana incredibile | squadra straordinaria Quel putt decisivo magnifico”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tanta è la gioia didopo aver contribuito con una vittoria su Jackson Byrd al successo dell’Europa nella Junior Ryder Cup 2023. Il giovaneista azzurro, tra i due portacolori dell’Italia nella manifestazione, ha mostrato grande personalità soprattutto nella seconda metà del match. Raggiunto dopo la premiazione, si è espresso sull’urlo alla buca decisiva: “C’era lo sfogo per tutta la, felicità. Il pubblico mi gasava, mi dava sempre più energia e faredavanti a tutti alla 16 è stato“. E non può mancare un giudizio sulla: “, perfetta sotto qualsiasi punto di vista. La, abbiamo un ottimo rapporto. Il capitano ...

Successo che profuma di azzurro grazie alla presenza di Giovanni Daniele Binaghi e Francesca Fiorellini ... Junior Ryder Cup campioni come Scottie Scheffler (attuale numero 1 del golf mondiale ..."Sono felicissima, l'Europa non vinceva da tanti anni, anche il capitano Stephen Gallacher ci ha motivati sin dall'inizio. Ho lavorato tantissimo per essere selezionata in questo team, sono orgogliosa ...