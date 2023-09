Gme | prezzo gas in calo in Italia a 39 | 08 euro al MWh

(Di giovedì 28 settembre 2023) l valore dell'indice IGI (n Gas Index) per il 28 settembre è pari a 39,08al Megawattora, in ribasso rispetto al 27 settembre attestatosi a 40,60. L'indice, calcolato giornalmente dal ...

Il valore dell' indice Igi ( Italia n Gas Index) per il 10 agosto è pari a 36,98 euro al MWh, in rialzo rispetto al 9 agosto attestatosi a 28,51 ...

Il valore dell' indice Igi ( Italia n gas index) oggi è pari a 34,38 euro al Megawattora, in ribasso rispetto ai 35,71 euro di ieri. Lo si legge in una ...

Sale il prezzo del gas in Italia : il valore dell' indice Igi ( Italia n gas index) oggi è pari a 35,11 euro al megawattora in lieve rialzo rispetto al 7 ...

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei mercati energetici -, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone ...Nella settimana da lunedì 18 a domenica 24 settembre, il Gestore dei mercati energetici () ha registrato unmedio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 118,27 euro a Mwh, in calo del 4,7% rispetto alla settimana prima, mentre i volumi di energia elettrica scambiati ...

Il 28 settembre l'indice IGI (Italian Gas Index) è pari a 39,08 euro al Megawattora, in calo rispetto al 27 settembre. Gme fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione del mercato del gas i ...