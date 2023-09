Gli Usa fanno causa a Amazon | «È un monopolio»

(Di giovedì 28 settembre 2023) La Federal Trade Commission (Ftc), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di concorrenza, e i procuratori generali di 17 stati, hanno annunciato di aver avviato unanei confronti di first appeared on il manifesto.

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni frazionali . Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,2% a 33.550 punti, mentre l'S&P500 ha guadagnato lo 0,02% a 4.275 punti. ...... hanno lasciato la Sierra Leone in cerca di un futuro migliore; giunti in Europa e neglihanno ... il posto che avevano lasciato qualche anno prima e dove avevano perso i contatti conamici e i ...

Ucraina, gli Usa sempre più stanchi della guerra. I repubblicani (divisi) minacciano di bloccare il bilancio Il Fatto Quotidiano

Vontobel: a Natale gli Usa cadranno in recessione. Come impostare i portatogli ora - MilanoFinanza News Milano Finanza

Stretta per identificare i falsi minorenni non accompagnati. Possibilità di accogliere chi ha tra i 16 e i 18 anni nei centri destinati agli adulti (ma solo in caso di ...Il tour 2023 negli Usa di Bruce Springsteen e della E Street Band sarà rinviato al 2024 a causa delle condizioni di salute della superstar del New Jersey. Il ...