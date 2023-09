Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. Dopo la pausa estiva le prime rilevazioni di settembre danno risultati contrastanti L'ultimoo è: Eumetra per Piazzapulita del 28 settembre FdI - 28,9% Pd - 19,7% M5S - 16,8% Lega - 9,8% Tecné per Agenzia Dire del 26 settembre FdI - 28,4% (+0,2% rispetto al 19 settembre) Pd - 19,4% (-0,4%) M5S - 16,4% (+0,3%) Lega - 9% (=) FI - 10,1% (=) Azione - 3,7% (+0,1%) IV - 2,3% (+0,1%) SWG/Tg La7 del 25 settembre 2023 FdI - 28,7% (-0,1% rispetto all'18 settembre) Pd - 19,8% (=) M5S - 16,9% (-0,3%) Lega - 10,1% (+0,3%) FI - 6,5% (+0,2%) Azione - 3,8% (+0,1%) Italia Viva - 2,7% (-0,1%) Supermedia Youtrend del 22 settembre FdI - 28,7% (+0,2% rispetto al 8 settembre) Pd - 19,7% (-0,2%) M5S - 16,5% (+0,4%) Lega - 9,2% (-0,1%) FI ...

