Gli studenti di Carmel per "Signorelli 500". Arrivate a Cortona le opere dagli Usa

Fa discutere la decisione sul nuovo Dress code per gli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Napoli. Stabilito dalla preside , il codice ...

Si tratta di tre dipinti realizzati con gessetti a pastello che esaltano le qualità artistiche dei ragazziIl lancio della campagna nazionale è stato il 25 settembre a Roma, e anche a Modenauniversitari Udu stamattina presso il Dipartimento di Ingeneria a Modena hanno organizzato un sit in ...

Caro affitti, se il governo dorme gli studenti tornano in tenda Il Manifesto

Caro affitti, gli studenti tornano in tenda davanti alle università. FOTO Sky Tg24

Per evitare di vivere in momenti di caos come l’anno scorso, Alessandra Celentano ha deciso di partire prevenuta, scegliendo alcune regole che tutti gli allievi, ma in particolare i suoi studenti, ...Uguaglianza, diritti, speranze e democrazia: saranno i temi al centro del dialogo tra Ernesto Maria Ruffini, autore del libro «Uguali per Costituzione» e gli studenti de Il ...