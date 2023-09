Giustizia | ok Comm Giustizia a Pdl Pittalis su prescrizione | Azione vota con maggioranza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set (Adnkronos) - Laissionedella Camera ha approvato come testo base sullala Pdl a prima firma(FI), che riporta al regime introdotto in materia dalla legge cosiddetta 'ex Cirielli' cancellando la riforma del 2019. Il via libera è arrivato dalla, cui si è unito Enrico Costa (). Il Pd, il M5s e Avs hannoto contro.