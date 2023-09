Giuseppe Valditara | il “pensiero debole” al Ministero dell’Istruzione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 settembre – “Né rossi né neri ma liberi pensieri“: cantava così la generazione della contestazione che nel 2008 portò migliaia di studenti nelle piazze per manifestare contro la Riforma Gelmini. Vent’anni dopo, quel canto di leggerezza che voleva riportare la “tensione politica dentro le scuole” in maniera più libera e scanzonata possiamo dire che è stato completamente disatteso nelle speranze degli studenti che nonostante tutto hanno continuato a lottare: la scuola, infatti, ha subito un vero e proprio “cambiamento climatico”, passando da un campo d’idee ad un tedioso e deboluccio grigiore burocratico.Quest’articolo non vuole essere un’operazione nostalgia, ma la spietata analisi di un ennesimo passaggio della scuola sotto le insegne del “”, incarnato dal Ministro ...