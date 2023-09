Giuseppe Incocciati | “Garcia non rischia ma la sua panchina scotta sempre”

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Adnkronos) – “Il Napoli ieri ha fatto un bel passo in avanti, scrollandosi tante critiche di dosso ma che stannolì in agguato. Bisognerà vedere nei prossimi incontri che succede, certo è che il lavoro dinon è semplice, con le bizze di Osimhen e degli altri, anche lì va messa mano”. Lo dice all’Adnkronos, ex Milan e al Napoli ai tempi di Maradona, commentando il ritorno alle prestazioni da scudetto dei campioni d’Italia in carica dopo il 4-1 rifilato all’Udinese e soprattutto il ritorno al gol di Osimhen e Kvaratshkelia. “Secomunque? Sicuramente è su unache, ma come a lui sarebbe potuto capitare allo stesso Spalletti o a uno come Mourinho. Aurelio De Laurentiis è effervescente sì, ma chi non lo è: molti ...

"Il Napoli ieri ha fatto un bel passo in avanti, scrollandosi tante critiche di dosso ma che stanno sempre lì in agguato. Bisognerà vedere nei ...

Lo dice all'Adnkronos, ex Milan e al Napoli ai tempi di Maradona, commentando il ritorno alle prestazioni da scudetto dei campioni d'Italia in carica dopo il 4 - 1 rifilato all'...Lo dice all'Adnkronos, ex Milan e al Napoli ai tempi di Maradona, commentando il ritorno alle prestazioni da scudetto dei campioni d'Italia in carica dopo il 4 - 1 rifilato all'...

Giuseppe Incocciati: 'Garcia non rischia ma la sua panchina scotta ... sport.tiscali.it

ESCLUSIVA | Incocciati: “Il Milan può ancora puntare allo scudetto. Su Ibra…” Il Milanista

Sabato 30 settembre al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra (PD) riprende la programmazione della rassegna Musikè. In prima regionale “Le volpi “di Lucia Franchi e Luca Ricci, fondatori della compagnia ...“Bravo Milan ma l’Inter, malgrado l’imprevisto, ha sempre una marcia in più” “Il Napoli ieri ha fatto un bel passo in avanti, scrollandosi tante critiche di dosso ma che stanno sempre lì in agguato. B ...