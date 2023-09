Giulio Regeni | la ricerca di giustizia di giudici e cittadini

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sul caso dila Corte costituzionale ha accolto l’istanza avanzata dal procuratore capo di Roma Lo Voi e dal suo aggiunto Sergio Colaiocco. Ha stabilito la Corte, che per “i delitti commessi mediante atti di tortura”, uno stato estero non può impedirne il giudizio attraverso lo stratagemma della non collaborazione alla notifica dell’atto L'articolo proviene da Il Difforme.

Che cosa ha deciso ieri la Corte costituzionale sui quattro cittadini egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italianoLa Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 402 bis comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i ...... a capo di uno spiegato Stato di polizia, che gli 007 egiziani possono essere processati per il sequestro, le torture e la morte di, il 28enne dottorando italiano dell'Università di ...

UDINE - Sarà fissata entro fine anno la nuova udienza gup nel procedimento a carico dei quattro 007 egiziani, accusati della morte di Giulio Regeni avvenuta al Cairo nel febbraio ...Chi dirà al presidentissimo Abdel Fattah al-Sisi che in Italia esiste ancora lo Stato di diritto e dei giudici che non sacrificano la ricerca di verità e giustizia sull’altare di una sciagurata “diplo ...