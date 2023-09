Giornata Mondiale del Cuore | l' arma vincente è la prevenzione

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Istituita nel 1999 dalla World Heart Federation, in collaborazione con l’Oms, ladelsi celebra ogni anno il 29 settembre, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza delladelle malattie cardiovascolari, causa principale di morte nel nostro Paese. La salute dele dell’intero apparato circolatorio è fondamentale per tutto l’organismo perché ilè il motore della vita, lavora 24 ore al giorno e si contrae incessantemente pompando il sangue attraverso i vasi sanguigni ed assicurando così a tutte le nostre cellule il loro elemento vitale: l’ossigeno. Sul totale dei decessi che avvengono ogni anno in Italia, il 35% è legato a patologie di questa natura, come riporta il ministero della Salute. In Europa invece ...