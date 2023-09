Ginnastica artistica | le musiche dell’Italia per i Mondiali 2023 | le scelte delle Fate al corpo libero

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa ...

Roma – Dal 6 all’8 ottobre si svolgerà l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica per il Trampolino Elastico a Varna, in Bulgaria. ...

La ripresa della preparazione all'attività agonistica per i tre settori diMaschile, Femminile e Ritmica, già iniziata ad agosto, ha visto questo fine settimana in gara, Federico Pozzato che è volato in Germania, richiesto in prestito dalla Società ...Così, sui suoi profili social, Vanessa Ferrari annuncia il suo forfait - già reso noto dalle convocazioni ufficiali - per l'imminente rassegna iridata di. 'Vi faccio il punto ...

In Belgio è ormai tempo di Mondiali, e Christian Baumann ci crede. ‘Ho fiducia in tutti i compagni’. Serve un piazzamento fra le prime 12 nazioni ...L'Italia si presenterà con un obiettivo ben chiaro ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all'8 ottobre: qualificarsi con entrambe le squa ...