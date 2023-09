Ginnastica Artistica | due Azzurri per la Coppa del Mondo del Trampolino Elastico

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma – Dal 6 all’8 ottobre si svolgerà l’ultima tappa dideldiper ila Varna, in Bulgaria. Nella categoria maschile azzurra parteciperanno Marco Lavino e Samuele Patisso, seguiti dal direttore tecnico Giuseppe Cocciaro. Gligareggeranno nella specialità del ‘syncro’ ed stata è l’ottava miglior coppia alla World Cup di Palm Beach. Un mese dopo (9 – 12 novembre) intanto ci saranno i Mondiali di Birmingham. (foto@Ferraro-FGI) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

“Niente Mondiali di Anversa 2023 per me, ma non temete sono al lavoro per programmare il mio rientro appena possibile, in vista del grande ...

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa ...

La ripresa della preparazione all'attività agonistica per i tre settori diMaschile, Femminile e Ritmica, già iniziata ad agosto, ha visto questo fine settimana in gara, Federico Pozzato che è volato in Germania, richiesto in prestito dalla Società ...Così, sui suoi profili social, Vanessa Ferrari annuncia il suo forfait - già reso noto dalle convocazioni ufficiali - per l'imminente rassegna iridata di. 'Vi faccio il punto ...

E’ partita la nuova stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori: domenica prime gare SanremoNews.it

Dove vedere in tv i Mondiali di ginnastica artistica 2023: quali gare saranno trasmesse in chiaro, orari e programma OA Sport

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all'8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa dopo l'evento disputato undici mesi fa a Liverpool e ...I Mondiali 2023 di ginnastica artistica si disputeranno ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all'8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa dopo l'appuntamento di Liverpool e assegnerà i pass pe ...