Giappone-Samoa oggi in tv | Mondiali rugby 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, l’unico match innellaWorld Cup. E a Tolosa scendono in campo, in un match decisivo per la corsa ai playoff nella pool D. Le due formazioni sono, assieme all’Argentina, alle spalle dell’Inghilterra e quella diè un vero e proprio scontro diretto che terrà in corsa una delle due squadre. I favori dei pronostici sono per le, sin qui più convincenti nonostante il ko subito contro l’Argentina, ma si prospetta una sfida molto equilibrata e che, visto il calendario, è sicuramente uno spareggio per conquistare automaticamente la qualificazione ad Australia 2027.: 1 Keita ...