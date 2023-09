... Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri Pd ed ex ministro per il Sud; Piero Benassi, già ex rappresentante permanente d'Italia presso l'Ue; Francesco Giubilei;, scrittore ed ex ...... responsabile Esteri Pd ed ex ministro per il Sud; Piero Benassi, già ex rappresentante permanente d'Italia presso l'Ue; Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura;, ...

Gianrico Carofiglio sale in cattedra e inaugura i corsi di laurea giuridici di UniBg BergamoNews.it

Carofiglio su Schlein: “In politica se non sei chiaro è come se non parlassi” La7

Alessio Boni e Gianrico Carofiglio. E la presidente della Rai Marinella Soldi infatti esordisce spiegando: "È emozionante cominciare con il ricordo di Zavoli ed è bellissimo farlo nella nuova sala ...«Il Prix Italia è la Rai. Se c'è una cosa distintiva della Rai è la sua straordinaria eleganza di aver tenuto in vita il più grande concorso della vita ...