Gianna Nannini | la rarissima foto con la compagna Carla C’è anche la figlia Penelope | 13 anni

(Di giovedì 28 settembre 2023)è una delle cantanti più amate d’Italia ma èuna di quelle che tiene di più alla sua privacy, In un periodo in cui la vita privata dei personaggi famosi scorre sui vari social, l’artista toscana è decisamente una mosca bianca, visto che di lei e della sua famiglia le notizie o legrafie sono a dir poco rare. La cantante toscana è legata da 40e le due hanno una, nata 13fa. “Tu, il più grande amore della mia vita. Ti chiameròperché mi hai aspettato tanto prima di nascere. hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata”, aveva scrittoin una lettera ...

Lunga notte per la rocker senese venuta a Siena per godersi il ritorno in Piazza della sua Contrada dopo 4 anni

Gianna Nannini negli anni 80 vs l'attrice che la interpreterà La vita di Gianna Nannini diventa una fiction. E’ in produzione Sei Nell’Anima , ...

E ancora, tra le altre, "The Power of Love" dei Frankie Goes to Hollywood, "Amore Disperato" di Nada, "Un'estate italiana" di Edoardo Bennato ee, ovviamente, "Un'estate fa". Del ...Organizza " Movimenti 87 ", il più importante Festival Rock in Italia , e concerti di Eros Ramazzotti ,, Litfiba e Vasco Rossi . Fino al 2010 guida la società WTT nel Principato di ...

Gianna Nannini: le rarissime foto insieme alla compagna e alla figlia (quasi 13enne) Today.it

Siena, i 50 anni di Lettere e Filosofia con Gianna Nannini thedotcultura

Nella foto pubblicata da Oggi vediamo Gianna con una camicia a righe verticali bianche e blu, Carla con una t-shirt bianca e grandi occhiali neri e poi Penelope con un maglioncino bianco, ormai è una ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Una Nessuna Centomila – in Arena, concerto rinviato perché Fiorella Mannoia non sta bene ...