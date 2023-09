GF | puntata 28 09 | chi è il preferito tra i concorrenti al televoto? Il verdetto dei sondaggi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Attraverso il nuovodel Grande Fratello, verrà comunicato al pubblico il nome del nuovo. L’esito delverrà comunicato ai telespettatori di Canale 5 da Alfonso Signorini nel corso dellain programma giovedì 28 settembre 2023. Attualmente in nomination ci sono: Beatrice, Vittorio, Giselda, Grecia e Arnold. Secondo ilvirtuale deidel web, ad avere la meglio sarà Beatrice Luzzi. Il concorrente meno votato finirà di fatto a rischio eliminazione in vista dellain programma lunedì prossimo. Grande Fratello, previsione: Beatrice sarà la preferita Stando a quanto è possibile apprendere, al momento, dai varidel web ad avere la meglio al...

Carlo Verdone ospite di Omar Schillaci su Sky TG24 nella nuova puntata di Stories : il regista e attore si racconta in Carlo Verdone – Essere Carlo ...

Carlo Verdone ospite di Omar Schillaci su Sky TG24 nella nuova puntata di Stories : il regista e attore si racconta in Carlo Verdone – Essere Carlo ...

Chi l’ha visto? , le anticipazioni della puntata del 27 settembre 2023 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 27 settembre 2023 – va in onda una nuova ...

Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) sesta puntata per il Grande Fratello 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ...

Il reality condottoo da Alfonso Signorini tornerà in onda questa sera, su Canale5 , con una nuovaricca di emozioni. Questa sera scopriremo anche, tra Beatrice, Arnold, Grecia, Giselda ...La terzadelle Audition è pronta a regalare moltissime altre sorprese: c'èsi avvicina a mostri sacri come della musica internazionale come Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse, e ...

Grande Fratello 2023, anticipazioni sesta puntata – Chi sarà il preferito tra Arnold, Beatrice, Giselda, Greci DavideMaggio.it

Grande Fratello: chi è in nomination nella puntata del 25 settembre Mediaset Infinity

Chi è Donatella Di Giorgio, la nuova Dama di Uomini e Donne ... Ha tre figli e quattro nipoti. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, 28 settembre 2023, ha spiegato: "Esco da una ...X Factor 2023: le anticipazioni della terza puntata del 28 settembre 2023 su Sky Uno dalle 21.15 con la conduzione di Francesca Michielin ...