Geppi Cucciari | al via la nuova edizione di Splendida cornice | ospiti Ligabue | Montanari | Cirque du soleil

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 28 settembre 2023) Torna su Rai3con ladi, in cui tenta di coniugare cultura e divertimento:della prima puntata Luciano, Francesco, Remo Anzovino, ildutorna in prima serata con unadi, programma di Rai Cultura in onda da giovedì 28 settembre alle 21.25 su Rai3. Due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. E di contaminazione: alto e basso, umorismo e conoscenza, cultura e incultura. Tutti ingredienti di un racconto sorprendente, persino per chi lo ...