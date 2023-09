Genoa-Roma risultato 4-1 | i giallorossi crollano a Marassi

L’allarme Roma è ufficiale. La squadra di José Mourinho crolla in casa del Genoa , che ha a cuore i match contro le capitoline per il secondo ...

Chissà se Francesco Totti lo ha fatto per qualche impegno preso in precedenza. Fatto sta che l'ex capitano della Roma , prima ancora dello scoccare ...

Commenta per primo4 - 1 Rui Patricio 5,5 : torna a casa con il mal di schiena dopo i quattro palloni raccolti in fondo al sacco. Ma le sue colpe sono minime. N'Dicka 5: naufraga lentamente assieme al resto ...Le statistiche parlano chiaro: non si vedeva unatanto brutta e in fondo alla classifica dal 2010. E i quattro gol presi dlnon fanno che peggiorare il bilancio. Mourinho è partito male, Lukaku per ora non risolve i problemi dei ...

Serie A: Genoa-Roma 4-1 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Genoa-Roma, termina con un sonoro poker dei liguri il posticipo della sesta giornata con i giallorossi che restano a 5 punti Termina con un sonoro 4-1 il posticipo di serie A che chiude il turno ...(Adnkronos) – Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente al Genoa di sa ...