Genoa-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile isudi, match valido per la sesta giornata di. Al Ferraris seconda trasferta consecutiva per i giallorossi, che vogliono tornare a vincere e per farlo sfidano i liguri rossoblù, che vengono da un ko e devono far punti per incrementare il bottino nel difficile percorso salvezza. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 28 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini. SportFace.

La Roma di Josè Mourinho sbarca in Liguria per affrontare il Genoa di mister Gilardino. Vietato sbagliare per i giallorossi, che devono ...

La Roma di Josè Mourinho sbarca in Liguria per affrontare il Genoa di mister Gilardino. Vietato sbagliare per i giallorossi, che devono ...

Continuano i festeggiamenti per il compleanno di Francesco Totti . E il regalo migliore che poteva farsi l'ex capitano della Roma , per questi 47 ...

Commenta per primo Il centrocampista dellaLeandro Paredes ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della sfida esterna sul campo del: 'Sto recuperando la condizione. Sto accumulando sempre più minutaggio, per tornare al top come ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 6ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Formazioni ufficiali Genoa-Roma: le scelte dei due allenatori Calcio News 24

Diretta Genoa - Roma (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Prima di tirare le somme di questo turno infrasettimanale di Serie A manca ancora il risultato di Genoa-Roma. La sfida sarà importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che cercheranno ...Francesco Totti presente sugli spalti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per assistere a Genoa-Roma. La gara sta per iniziare.