Genoa - Roma | contestazione dei tifosi a Marassi | ' Fuori le pa'

L’allarme Roma è ufficiale. La squadra di José Mourinho crolla in casa del Genoa , che ha a cuore i match contro le capitoline per il secondo ...

Chissà se Francesco Totti lo ha fatto per qualche impegno preso in precedenza. Fatto sta che l'ex capitano della Roma , prima ancora dello scoccare ...

Le formazioni di(3 - 5 - 2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (dal 46' De Winter), Frendrup, Strootman (dal 30' Kutlu), Badelj (dal 12' Thorsby), Matturro (dal 76' ...Commenta per primo4 - 1 Martinez 6,5: l'unica vera parata la compie all'84', a risultato ormai in cassaforte. Circostanza che non ne sminuisce i meriti. Bani 7: riserva a Lukaku lo stesso trattamento avuto ...

Serie A, Genoa-Roma 4-1: Gilardino suona Mourinho con Albert e Retegui - Sportmediaset Sport Mediaset

Disastro Roma, mai così male dal 2010: Gudmundsson illumina il Genoa, Mou travolto La Gazzetta dello Sport

Altra brutta, bruttissima caduta per la Roma di José Mourinho che cade per 4-1 sul campo del Genoa di Alberto Gilardino. A decidere il match del Marassi ci hanno pensato Gudmundsson, Retegui, Thorsby ...Al termine della sfida tra Genoa e Roma, terminata con il risultato finale di 4-1 in favore dei padroni di casa, la squadra si è recata sotto al settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris per scusarsi ...