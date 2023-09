Genoa-Roma 4-1 LIVE | poker di Messias

(Di giovedì 28 settembre 2023) Al Ferraris, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.3-1: sintesi e moviola 81? – GOL deltrova la prima gioia in rossoblù con una bella conclusione mancina. 74? – GOL di Thorsby. Il centrocampista insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 63? –ad un passo dal pari con Lukaku che liscia un facile tap in. 54? – Dybala serve Lukaku che batte Martinez, ma Orsato annulla il gol per la posizione di fuorigioco del belga. 46? – Inizia il secondo ...

Al Ferraris, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0 - ...Altri problemi per Mourinho . Contro ilsi fa male Llorente che ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo...

Diretta Genoa - Roma (4-1) Serie A 2023 la Repubblica

Diretta Genoa-Roma: segui LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...In avvio la sblocca Gudmundsson a segno col sinistro. Rimedia Cristante di testa su cross di Spinazzola. Infortuni muscolari per Badelj, Llorente e Strootman. Prima dell'intervallo non sbaglia Retegui ...