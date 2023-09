Genoa-Roma 4-1 le pagelle e il tabellino della partita | uragano rossoblu a ”Marassi”

Prima vittoria casalinga in campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, ed è uno scalpo importante: la Roma cade 4-1, Gudmundsson ,...

Dopo le reti di Gudmunsson, Retegui e Thorsby , anche Messias ha punito la difesa giallorossa, mandando in estati lo stadio Marassi e realizzando la quarta rete per ilcontro la ...Al Ferraris, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.3 - ...

Finisce 4-1 l'incontro tra Genoa-Roma, match valido per il 6° turno infrasettimanale di Serie A: Lukaku ci prova, il gol di Messias chiude una gara ricca di emozioni e colpi di scena ...Rui Patricio 5: nessuna grossa colpa, ma 4 gol sono tanti per chiunque. Mancini 5: lotta e prova a far valere il fisico. Viene ammonito prima della fine del primo tempo e il nervosismo si fa notare: ...