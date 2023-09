Genoa-Roma 4-1 | disastro Mourinho e crisi giallorossa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Poker dei liguri, lacrolla e resta a -10 dalla vetta Ilbatte laper 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente aldi salire a 7 punti e di scavalcare la, che rimane a quota 5 nel deludente avvio di stagione. I rossoblu si impongono con i gol di Gudmundsson, Retegui e Thorsby. Allanon basta il provvisorio pareggio di Cristante. Ilsfonda subito. Strootman, ex di turno, imbuca per Gudmundsson che entra in area e di sinistro trova l’angolo basso: 1-0 al 5?. Lareagisce e trova il pareggio al 22?. Cristante si inserisce e sfrutta il cross di Spinazzola, colpo di testa e 1-1. Il match non offre granché e si ...

Chissà se Francesco Totti lo ha fatto per qualche impegno preso in precedenza. Fatto sta che l'ex capitano della Roma , prima ancora dello scoccare ...

Le statistiche parlano chiaro: non si vedeva una Roma tanto brutta e in fondo alla classifica dal 2010. E i quattro gol presi dl Genoa non fanno che ...

Commenta per primo Intervenuto a Dazn a margine di, Junior Messias , autore del quarto gol delall'esordio in rossoblu, ha parlato così: 'Oggi una vittoria importante, avevamo bisogno di punti. Il pubblico merita questo, abbiamo ...Pesante sconfitta per la, battuta dalper 4 - 1 con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. In gol per i giallorossi Cristante. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Riccardo ...

Genoa-Roma 4-1 LE PAGELLE: Paredes de papel. Pellegrini in gita. Ndickarente ForzaRoma.info

Ben tre sostituzioni obbligate nel primo tempo di Genoa-Roma. Infortunio anche per il capitano della Fiorentina Con i tre posticipi di oggi, giovedì 28 settembre, si è conclusa anche la sesta giornata ...Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente al Genoa di salire a 7 punti ...