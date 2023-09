Genoa-Roma 1-1 LIVE | pareggia Cristante

(Di giovedì 28 settembre 2023) Al Ferraris, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 23? – GOL della. Cross di Spinazzola che trova la testa di, è 1-1. 20? – Prima occasione per la. Paredes calcia da fuori, palla alta. 5? – GOL del. Gran conclusione mancina di Albert Gudmundsson dal limite dell’area. 1? – Fischio d’inizio. Aggiornamenti dalle 20:45 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e ...

infortunio muscolare per Diego Llorente , in particolare al flessore della coscia destra, in Genoa-Roma . Dopo 23 minuti esce il difensore c entra le ...

La Roma di Josè Mourinho sbarca in Liguria per affrontare il Genoa di mister Gilardino. Vietato sbagliare per i giallorossi, che devono ...

Allo Stadio Luigi Ferraris ad assistere alla partita trac'è pure Francesco Totti . In tribuna con l'ex calciatore la figlia Isabel Totti, avuta sette anni fa dall'ex moglie Ilary Blasi, e Noemi Bocchi. La coppia, legata da un anno, è ...Commenta per primo Problema muscolare per Milan Badelj al 10' di: il croato si è fermato ed è uscito sulle proprie gambe dal terreno di gioco del Ferraris lasciando il posto a Thorsby e la fascia di capitano a Bani.

Allo Stadio Luigi Ferraris ad assistere alla partita tra Genoa e Roma c'è pure Francesco Totti. In tribuna con l'ex calciatore la figlia Isabel Totti, avuta sette anni fa dall'ex moglie Ilary Blasi, e ...Il turno infrasettimanale si conclude con Genoa Roma; i rossoblù, dopo un punto in tre partite, cercavano la vittoria per risalire la classifica. Alla ricerca dei tre punti anche i giallorossi dopo il ...