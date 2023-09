Genoa | Messias | 'Dobbiamo essere fieri di questa vittoria Gilardino una brava persona'

Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di questa sera con la Roma : nell'elenco di Gilardino non c'è Ekuban,...

Prima vittoria casalinga in campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, ed è uno scalpo importante: la Roma cade 4-1, Gudmundsson ,...

Bonus e malus al fantacalcio dopo- Roma: BONUS Goal (+3): Gudmundsson (G), Cristante (R), Retegui (G), Thorsby (G),(G). Assist (+1): Strootman (G), Spinazzola (R), Thorsby (G), ...Ilha il suo!) Gudmundsson 8: in Serie B faceva il fenomeno. Facile. Prova a ripeterti in A. Detto, fatto. Salta gli avversari come paletti nel Super G, mettendo subito la gara in ...

Genoa, Messias: "Abbiamo battuto una squadra forte, il pubblico merita questo" Voce Giallo Rossa

Disastro Roma, mai così male dal 2010: Gudmundsson illumina il Genoa, Mou travolto La Gazzetta dello Sport

Quando la Roma sembra in crescita, arriva il tris del Genoa. Thorsby timbra di testa al 74' e sigla il 3-1. La Roma non c’è più e all’81’ crolla. Messias ringrazia Frendrup e buca ancora Rui Patricio: ...Genoa-Roma termina 4-1 per i padroni di casa. La prestazione dei giallorossi è stata pessima in entrambe le fasi.