Genoa | i convocati di Gilardino per il match contro la Roma

Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di questa sera con la Roma : nell'elenco di Gilardino non c'è Ekuban,...

C'è anche Junior Messias nell'elenco dei 23 giocatori convocati da Alberto Gilardino in vista dell'impegno interno di questra...

La lista dei convocati del Genoa in vista della sfida dei rossoblu contro il Lecce : le scelte del tecnico Alberto Gilardino Il Genoa ha reso nota ...

Sono ventitré i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino in vista del match di questa sera in casa del Lecce. Come previsto gl...