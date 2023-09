Genoa | Badelj fuori per infortunio dopo 10' contro la Roma

Il Genoa ha staccato quota 28 mila abbonati e a commentare il dato è stato uno dei senatori, mila n Badelj : "Non so quante altre squadre...

Commenta per primo Nel prepartita della gara contro la Roma, Milanha parlato a Dazn, ecco cosa ha detto: 'Voglio pensare che ci siamo preparati nel modo giusto. Abbiamo l'amaro in bocca per la gara di Lecce e vogliamo portare a casa punti oggi'.Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:(3 - 4 - 1 - 2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman,, Frendrup; Matturro, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino ROMA (...

Genoa, Badelj: "Abbiamo tanta rabbia oggi, siamo amareggiati per la gara di Lecce" Voce Giallo Rossa

(LIVE!) GENOA-ROMA: 1-0 (5' Gudmundsson). Si fa male Badelj, dentro Thorsby Giallorossi.net

Cattive notizie per il Genoa impegnato nel match contro la Roma. Al 12' minuto di gioco out il capitano Badelj, costretto ad uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare. Al suo posto Thorsby.Siamo giunti all’ultimo match di questa sesta giornata di Serie A: il turno infrasettimanale verrà chiuso da Genoa-Roma, che si affronteranno ... come confermato ai microfoni di DAZN dal ...