Gattuso | “Marsiglia? Qui c’è molta pressione | ma ho già allenato a Napoli”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Gennaro, nuovore dell’Olympique di, ha tirato in ballo il Napoli nella conferenza stampa di presentazione. Gennaroè il nuovore dell’Olympique. L’ex tecnico azzurroha fatto il suo ingresso in conferenza stampa, e fin da subito ha voluto mettere in evidenza la sua precedente esperienza a Napoli.si è subito scusato per la mancanza di padronanza della lingua francese, iniziando nel motivare la scelta di allenare il club francese tirando in ballo anche la sua vecchia squadra: “Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. La scelta OM è stata semplice. Abbiamo discusso per cinque ore. È l’unico club francese che ha vinto la Champions League, una squadra che ha dei valori e sono tutti a mia ...

Periodo caldo per il l'Olympique Marsiglia , che ieri ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. L'ex tecnico del Milan, però,...

"Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. Abbiamo discusso per cinque ore, ma la scelta del Marsiglia è stata semplice: è ...

Pablo Longoria , presidente del Marsiglia , ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore...

Commenta per primo Pablo Longoria , presidente del, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Gennarocome nuovo allenatore dell'OM: 'L'ho considerato all'altezza della situazione, l'uomo giusto per risolvere i ...Dopo l'ufficialità arrivata nella serata di ieri, Gennaroha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del...

Gattuso ci mette la faccia: "O porto il Marsiglia nelle prime 4 o mi mandano via..." La Gazzetta dello Sport

Gattuso a Marsiglia, qui c'è pressione ho allenato a Napoli sport.tiscali.it

Parola a Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore del Marsiglia - in sede di conferenza stampa di presentazione - ha parlato per la prima volta a tutto l'ambiente che riguarda l' OM, dalla tifoseria ai ...Qui c'è molta pressione ma, come dicevo, ho allenato a Napoli e le due città sono un po' simili». Ma come giocherà l'Olympique Marsiglia di Gattuso «Vorrei giocare partendo molto basso, voglio una ...