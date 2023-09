Gattuso a Marsiglia | qui c' è pressione? ho allenato a Napoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. Abbiamo discusso per cinque ore, ma la scelta delè stata semplice: è l'unico club francese che abbia vinto la Champions ...

Periodo caldo per il l'Olympique Marsiglia , che ieri ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. L'ex tecnico del Milan, però,...

Ma come giocherà l'Olympique di Marsiglia? "Vorrei giocare partendo molto basso, voglio una squadra compatta, che sudi la maglia - ha risposto il nuovo tecnico - , che giochi proprio da squadra. Quando sbagliamo un passaggio e ...

«Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. Abbiamo discusso per cinque ore, ma la scelta del Marsiglia è stata semplice: è l'unico club ...Il tecnico calabrese è diventato l’allenatore dell’Olympique Marsiglia e ora è stato ufficialmente presentato. Gattuso torna in pista dopo l’avventura di Valencia e vuole rilanciarsi in Ligue 1.